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Валерий Баринов: если "Локомотив" удержится в РПЛ, это будет удачей

Народный артист РФ и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о перспективах команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Валерий Баринов считает, что "Локомотив" рискует вылететь из высшей лиги, если из клуба уйдет Алексей Батраков.

"Опять надо будет все начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а еще есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, то, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей", - сказал Баринов ТАСС.

На данный момент московский "Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 1 очко в двух матчах. Подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).

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