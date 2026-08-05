Валерий Баринов: если "Локомотив" удержится в РПЛ, это будет удачей

"Опять надо будет все начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а еще есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, то, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей", - сказал Баринов ТАСС.
На данный момент московский "Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 1 очко в двух матчах. Подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).