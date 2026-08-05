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Губерниев: желаю Баринову собраться и начать хорошо играть в футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции игрока ЦСКА Дмитрия Баринова на поведение болельщиков "Локомотива".
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Губерниев считает странной реакцию футболиста на поведение болельщиков красно-зеленых.

"Странная реакция Баринова, он думал, что фанаты ему пирожки будут печь и раздавать, что ли? Публичных и уверенных в себе людей это должно заряжать. А так, это говорит о том, что он поплыл чуть-чуть. Я ему желаю собраться и начать хорошо играть в футбол", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

Вчера, 4 августа, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, "армейцы" одержали победу по итогам серии пенальти - 5:4.

После матча Дмитрий Баринов вступил в словесную перепалку с болельщиком "железнодорожников".

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