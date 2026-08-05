По информации источника, сине-бело-голубые заинтересованы в Эркулесе. На данный момент представители петербургского клуба узнают, готов ли игрок переехать в Россию. Официальных переговоров по трансферу пока не было.
Эркулес выступает в составе бразильского "Флуминенсе" с начала января 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 31 матч и забил 4 гола. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что "Зенит" хотел купить игрока "Ботафого" Данило. Полузащитник отказался переходить в российский клуб.
Источник: O Globo
"Зенит" может подписать полузащитника "Флуминенсе" вместо Данило
"Зенит" нацелился на другого бразильского полузащитника после отказа Данило переезжать в Россию.
Фото: ФК "Флуминенсе"