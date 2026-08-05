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"Зенит" может подписать полузащитника "Флуминенсе" вместо Данило

"Зенит" нацелился на другого бразильского полузащитника после отказа Данило переезжать в Россию.
Фото: ФК "Флуминенсе"
По информации источника, сине-бело-голубые заинтересованы в Эркулесе. На данный момент представители петербургского клуба узнают, готов ли игрок переехать в Россию. Официальных переговоров по трансферу пока не было.

Эркулес выступает в составе бразильского "Флуминенсе" с начала января 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 31 матч и забил 4 гола. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что "Зенит" хотел купить игрока "Ботафого" Данило. Полузащитник отказался переходить в российский клуб.

Источник: O Globo

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