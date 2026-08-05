Агент Сафонов: оскорбления Баринова с трибун говорят об интеллекте фанатов "Локомотива"

- Понятно, что оскорбления с трибун никого не красят – это говорит об интеллекте так называемых фанатов. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения к себе. Люди забывают, что этот человек приносил трофеи и победы этому клубу.
В футболе случались и не такие переходы, но ничего, все было более-менее прилично. Баринов молодец, не ведется на провокации – уважение к фанатам сохраняет, – сказал Сафонов.
Матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал ЦСКА – 5:4.