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Агент Сафонов: оскорбления Баринова с трибун говорят об интеллекте фанатов "Локомотива"

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о ситуации Дмитрия Баринова с болельщиками "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА
- Понятно, что оскорбления с трибун никого не красят – это говорит об интеллекте так называемых фанатов. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения к себе. Люди забывают, что этот человек приносил трофеи и победы этому клубу.

В футболе случались и не такие переходы, но ничего, все было более-менее прилично. Баринов молодец, не ведется на провокации – уважение к фанатам сохраняет, – сказал Сафонов.

Матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал ЦСКА – 5:4.

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