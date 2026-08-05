Агент Сафонов: оскорбления Баринова с трибун говорят об интеллекте фанатов "Локомотива"

Фото: ПФК ЦСКА

- Понятно, что оскорбления с трибун никого не красят – это говорит об интеллекте так называемых фанатов. Считаю, что Баринов не заслужил такого отношения к себе. Люди забывают, что этот человек приносил трофеи и победы этому клубу.