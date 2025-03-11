«Что касается ситуации по болельщикам, то здесь все, мне кажется, очень очевидно. Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает», — приводит слова Семак пресс-служба «Зенита».
Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта на стадионе в Воронеже и завершился победой петербуржцев со счётом 2:0.
Напомним, что законопроект о введении Fan ID был разработан с целью «обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка». С 1 июня 2022 года для посещения любого матча Российской Премьер-Лиги необходимо зарегистрировать паспорт болельщика, который откроет доступ на стадион.
Семак — об оскорблениях болельщиками Вендела на расовой почве: интересно посмотреть, как на самом деле работает Fan ID
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с поведением болельщиков в матче 20-го тура с «Факелом», в котором полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес фанатов воронежской команды.
Фото: ФК "Зенит"