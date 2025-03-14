Семак: компенсировать отсутствие Вендела в матче со "Спартаком" будет сложно

"Конечно, любой команде сложно играть в отсутствии игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции", - приводит слова Семака официальный сайт ФК "Зенит".
В воскресенье, 16 марта, в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенит". В предстоящей встрече не сможет принять участие полузащитник сине-бело-голубых Вендел, который в матче прошлого тура с воронежским "Факелом" получил красную карточку и был дисквалифицирован на две игры чемпионата России.