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Семак: компенсировать отсутствие Вендела в матче со "Спартаком" будет сложно

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, как и возможно ли компенсировать отсутствие Вендела в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, любой команде сложно играть в отсутствии игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции", - приводит слова Семака официальный сайт ФК "Зенит".

В воскресенье, 16 марта, в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенит". В предстоящей встрече не сможет принять участие полузащитник сине-бело-голубых Вендел, который в матче прошлого тура с воронежским "Факелом" получил красную карточку и был дисквалифицирован на две игры чемпионата России.

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