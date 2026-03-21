Российская премьер-лига

Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Динамо Мх2 тайм
Краснодар
18:15
Нижний НовгородНе начат
Балтика
20:30
СочиНе начат

Первая лига

Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм

Экс-игрок "Динамо" ответил, за счет чего клуб может победить "Зенит"

Бывший игрок "Динамо" Геннадий Морозов высказался о матче команды против "Зенита" в 22-м туре РПЛ.
Геннадий Морозов заявил, что с приходом Ролана Гусева игроки "Динамо" стали более дисциплинированными.

"Надеюсь, "Динамо" отберёт очки у "Зенита", а лучше вообще выиграет. Мне кажется, бело-голубые за счёт дисциплины могут победить.
С приходом Гусева более дисциплинированы стали футболисты. В обороне как-то поувереннее стали играть", - сказал Морозов Legalbet.

Завтра, 22 марта, состоится матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 21 матче. Сине-бело-голубые находятся на второй строчке с 45 баллами в своем активе.

