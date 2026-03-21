Экс-игрок "Динамо" ответил, за счет чего клуб может победить "Зенит"

"Надеюсь, "Динамо" отберёт очки у "Зенита", а лучше вообще выиграет. Мне кажется, бело-голубые за счёт дисциплины могут победить.С приходом Гусева более дисциплинированы стали футболисты. В обороне как-то поувереннее стали играть", - сказал Морозов Legalbet.
Завтра, 22 марта, состоится матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 21 матче. Сине-бело-голубые находятся на второй строчке с 45 баллами в своем активе.