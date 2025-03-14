Корниленко: Вендел - лучший футболист в России. "Спартак" доволен, что он не будет играть

"Я считаю, что Вендел – лучший футболист из тех, кто играет в России. Его, конечно, будет сильно не хватать "Зениту". Наоборот, "Спартак" доволен тем, что бразилец играть не будет. В то же время есть шанс для других игроков "Зенита" доказать свою состоятельность, право на место в составе", - приводит слова Корниленко "РБ Спорт".
В ближайшее воскресенье, 16 марта, в Москве на стадионе "Лукойл Арена" пройдёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенит". В этой игре не сможет принять участие бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел, который был удален в матче 20-го тура РПЛ с воронежским "Факелом", а по решению КДК РФС - дисквалифицирован на две игры чемпионата России.