По информации «СЭ» полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов и защитник «Рубина» Илья Рожков пропустят предстоящие матчи молодежной сборной России против Колумбии U-20 по медицинским причинам.
Российская команда проведет два товарищеских матча в рамках своего мартовского сбора. Эти встречи пройдут 22 и 23 марта на территории Колумбии, где команда дважды сыграет с молодёжной сборной этой страны.
В текущем сезоне Кирилл Глебов сыграл 12 матчей за ЦСКА, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Текущая трансферная стоимость 19-летнего вингера составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Илья Рожков, в свою очередь, сыграл 23 матча за «Рубин» во всех турнирах, также забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2028 года. Текущая трансферная стоимость 19-летнего защитника составляет 2 миллиона евро по версии Transfermarkt.
"СЭ": два игрока молодежной сборной России пропустят мартовские матчи
Глебов и Рожков не помогут молодежной сборной России в матчах против Колумбии.
Фото: ФК ЦСКА