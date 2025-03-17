«Это настоящее украшение нашего чемпионата. Такие матчи при таких трибунах надо холить и лелеять, и чтобы все остальные клубы стремились к такой атмосфере. Футбол тянет спортивную Россию вперед, и так и должно быть», — цитирует Губерниева «СЭ».
Матч между «Спартаком» и «Зенитом», прошедший на «Лукойл Арене», собрал рекордное количество зрителей для красно-белых за последние пять лет— 40 107 человек.
Стоит отметить, что в текущем сезоне «Зенит» и «Спартак» занимают первое и третье места по среднему количеству зрителей на своих матчах.
"Футбол тянет спортивную Россию вперед". Губерниев — об атмосфере на матче "Спартак" — "Зенит"
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1), в котором стадион был полностью заполнен зрителями.
Фото: ФК "Спартак"