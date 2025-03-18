"Еще раз прошу настоятельно и РФС, и Алаева, и всех, - покажите нам эти другие камеры, чтобы не было проблем, потому что то, что видели мы, — это "вне игры", это ошибка судейского корпуса. Я же не прошу Мажича показывать свое "домашнее видео" - я плачу деньги, чтобы смотреть футбол, и я хочу, чтобы мне показали, почему принимаются те или иные решения", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
На 90-й минуте встречи московского "Спартака" и петербургского "Зенита" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 люксембургский полузащитник красно-белых забил победный гол. Было подозрение, что этот гол мог быть забит хавбеком из положения "вне игры", но после проверки ВАР он был признан легальным и засчитан.
Таким образом, "Спартак" одержал победу со счётом 2:1 и обошёл "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России: у обоих клубов по 43 очка, но красно-белые имеют преимуществе перед петербуржцами за счет результатов личных встреч (в первом круге была ничья, во втором круге - победа "Спартака").
Радимов: покажите гол "Спартака" с других камер, я же не "домашнее видео" Мажича прошу
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о втором голе московского "Спартака" в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"