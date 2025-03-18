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Булыкин предположил, как много голов сборная России забьёт в матче с Гренадой

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Гренады.
Фото: РФС
"Хочется, чтобы наша сборная выиграла и порадовала болельщиков игрой, голами и результатом. Возможно всё, возможно, забьют и 11 голов, как против сборной Брунея. Ничего нельзя отрицать, потому что соперники не такие сильные. Поэтому могут и много забить, и крупно выиграть", - приводит слова Булыкина "Советский спорт".

19 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" состоится товарищеский матч между сборными России и Гренады. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Ильгизом Танташевым из Узбекистана.

На данный момент в рейтинге ФИФА сборная России занимает 34-е место, а сборная Гренады - 174-е место.

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