— Что вы знаете о матче против Ирана, о котором сказали вчера?
— Знаю, что в октябре должен быть, если все подпишут.
— В России?
— Насколько знаю, да, — сказал Валерий Карпин «Матч ТВ».
Напомним, что команды в марте 2023 года провели товарищеский матч в Иране, встреча завершилась результативной ничьей 1:1.
В рамках мартовского сбора национальная сборная России провела 2 домашние встречи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В июне команда Валерия Карпина проведет домашнюю товарищескую встречу с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией. В 2024 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских встречах.
Карпин заявил, что сборная России проведет матч с Ираном дома
Валерий Карпин рассказал что сборная России проведет домашний матч с национальной командой Ирана.
Фото: РФС