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Беляев: "Спартак" в этом сезоне хорош

Экс-игрок сборной России Максим Беляев оценил игру красно-белых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" в этом сезоне хорош, здесь стоит отметить качество футболистов и работу тренера. Команда борется за чемпионство. Когда очков приобретаешь больше, чем теряешь, то и критики получаешь меньше, - заявил Беляев Metaratings.ru.

На данный момент 33-летний Максим Беляев выступает за "Ленинградец" во Второй Лиге. Ранее защитник выступал за тульский "Арсенал", "Ростов", "Локомотив" и другие российские клубы.

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в таблице, набрав 44 очка в 22 матчах, однако уже сегодня может обогнать "Зенит", в случае победы над "Ростовом". Встреча состоится в 16:30 на стадионе "Ростов-Арена".

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