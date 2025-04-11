- Сейчас от результата матча в Петербурге многое зависит. Прежде всего, положение обеих команд на финише турнира. Даже ничья, на мой взгляд, поставит "Зенит" в сложное положение. Поэтому игра будет очень интересная, - заявил Валерий "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Газзаев тренировал "Аланию", с которой становился чемпионом страны в 1995 году, ЦСКА, где три раза выигрывал Российскую Премьер-Лигу (2003, 2005, 2006), четыре раза Кубок России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08), один раз Кубок УЕФА(2004/2005) и другие трофеи.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает третью строчку в таблице, набрав 47 очко в 23 турах, в то время как "Краснодар", имея в своем активе 52 очка за столько же игр, лидирует в чемпионате. Встреча между этими командами состоится 13 апреля в 17:00 на стадионе "Газпром-Арена".
Газзаев: сейчас от результата матча в Петербурге многое зависит
Экс-наставник московских ЦСКА и "Алании", а также сборной России Валерий Газзаев дал прогноз на центральный матч 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"