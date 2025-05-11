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Игроки "Спартака" не пришли в микст-зону после поражения от "Динамо"

После матча 28-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:0) ни один из игроков красно-белых не стал останавливаться в микст-зоне для комментариев.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает «Чемпионат», делегат встречи зафиксировал, что ни один из футболистов «Спартака» не пришел в микст-зону, а главный тренер Деян Станкович также не явился на пресс-конференцию.

Согласно правилам Российской Премьер-Лиги, представители пресс-служб клубов обязаны обеспечить выход к журналистам как минимум одного футболиста, принимавшего участие в игре. Таким образом, «Спартак» нарушил регламент чемпионата России.

Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:0. Бело-голубые благодаря этой победе вышли на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, «Спартак» переместился на пятую строчку с 51 баллами.

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