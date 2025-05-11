Игроки "Спартака" не пришли в микст-зону после поражения от "Динамо"

Как сообщает «Чемпионат», делегат встречи зафиксировал, что ни один из футболистов «Спартака» не пришел в микст-зону, а главный тренер Деян Станкович также не явился на пресс-конференцию.
Согласно правилам Российской Премьер-Лиги, представители пресс-служб клубов обязаны обеспечить выход к журналистам как минимум одного футболиста, принимавшего участие в игре. Таким образом, «Спартак» нарушил регламент чемпионата России.
Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:0. Бело-голубые благодаря этой победе вышли на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, «Спартак» переместился на пятую строчку с 51 баллами.