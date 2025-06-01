"Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками. Это был хороший шанс. Прошу прощения, что подвел команду. Могли рассчитывать на победу. Пенальти - это пенальти. Так что итог такой...", - цитирует Сутормина "СЭ".
Сегодня, 1 июня, "Ростов" уступил в Суперфинале Кубка России московскому ЦСКА и не сумел завоевать свой первый трофей с сезона-2013/14. Поединок проходил в "Лужниках" и завершился со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти сильнее оказались "армейцы" - 4:3. В составе ростовчан свои удары не забили нападающий Алексей Сутормин и хавбек Хорен Байрамян. У красно-синих одиннадцатиметровый не реализовал защитник Игорь Дивеев.
Сутормин извинился за незабитый пенальти в Суперфинале Кубка России
Вингер "Ростова" Алексей Сутормин прокомментировал поражение от ЦСКА в Суперфинале Кубка России (0:0, 3:4 - по пенальти).
Фото: ФК "Ростов"