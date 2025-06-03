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"РБ Спорт": "Зенит" настаивал на передаче решения по замене "Химок" в руки исполкома РФС

На собрании РПЛ представитель «Зенита» выступил за то, чтобы вопрос о замене «Химок» решал исполком РФС, а не лига.
Фото: РФС
Как сообщает «РБ Спорт», во время общего собрания РПЛ представитель «Зенита» настаивал на передаче решения по замене «Химок» в Российскую футбольную федерацию. По его мнению, именно исполком РФС или его бюро должны были рассматривать этот вопрос в соответствии с регламентом.

Несмотря на это, большинство участников собрания РПЛ проголосовали за рекомендацию «Пари НН» в качестве команды, заменяющей «Химки», не прошедшие лицензирование по категории РФС-1.

В РПЛ отметили, что для окончательного вердикта исполкому необходимо мнение лиги, поэтому было принято решение о голосовании.

Сегодня, 3 июня, состоялось собрание клубов РПЛ, на котором прошло голосование за то, какой клуб останется в РПЛ вместо «Химок». Напомним, что подмосковный клуб не прошел лицензирование РФС и не сможет выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

Сообщалось, что все клубы РПЛ, кроме «Зенита», проголосовали за сохранение «Пари НН» в РПЛ, футбольный клуб «Сочи» воздержался от голосования.

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