"РБ Спорт": "Зенит" настаивал на передаче решения по замене "Химок" в руки исполкома РФС

Как сообщает «РБ Спорт», во время общего собрания РПЛ представитель «Зенита» настаивал на передаче решения по замене «Химок» в Российскую футбольную федерацию. По его мнению, именно исполком РФС или его бюро должны были рассматривать этот вопрос в соответствии с регламентом.
Несмотря на это, большинство участников собрания РПЛ проголосовали за рекомендацию «Пари НН» в качестве команды, заменяющей «Химки», не прошедшие лицензирование по категории РФС-1.
В РПЛ отметили, что для окончательного вердикта исполкому необходимо мнение лиги, поэтому было принято решение о голосовании.
Сегодня, 3 июня, состоялось собрание клубов РПЛ, на котором прошло голосование за то, какой клуб останется в РПЛ вместо «Химок». Напомним, что подмосковный клуб не прошел лицензирование РФС и не сможет выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Сообщалось, что все клубы РПЛ, кроме «Зенита», проголосовали за сохранение «Пари НН» в РПЛ, футбольный клуб «Сочи» воздержался от голосования.