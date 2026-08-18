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ЦСКА дома проиграл "Акрону"

"Акрон" нанёс ЦСКА первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"
Встреча второго тура группового этапа в Москве завершилась минимальной победой тольяттинской команды - 1:0.

Гости открыли счёт уже на девятой минуте - отличился Кевин Аревало. Во втором тайме тольяттинцы остались вдесятером. На 57-й минуте Аревало получил прямую красную карточку. ЦСКА сумел отправить мяч в ворота на 85-й минуте, но гол Кисляка после вмешательства VAR был отменён из-за офсайда.

В итоге "Акрон" удержал преимущество и одержал победу.

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