Встреча второго тура группового этапа в Москве завершилась минимальной победой тольяттинской команды - 1:0.
Гости открыли счёт уже на девятой минуте - отличился Кевин Аревало. Во втором тайме тольяттинцы остались вдесятером. На 57-й минуте Аревало получил прямую красную карточку. ЦСКА сумел отправить мяч в ворота на 85-й минуте, но гол Кисляка после вмешательства VAR был отменён из-за офсайда.
В итоге "Акрон" удержал преимущество и одержал победу.
ЦСКА дома проиграл "Акрону"
"Акрон" нанёс ЦСКА первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"