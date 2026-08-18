"Ахмат" обыграл "Факел" в Кубке России

Завершился матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Ахматом" и "Факелом".

Фото: ФК "Факел"

Встреча в Грозном закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на первой минуте Георгий Мелкадзе отправил мяч в ворота воронежцев. Ещё до перерыва грозненцы увеличили преимущество - на 31-й минуте отличился Эгаш Касинтура.



"Факел" сумел сократить отставание только в самой концовке. На 90+5-й минуте Ильнур Альшин забил единственный мяч гостей.



После двух матчей "Ахмат" набрал четыре очка и поднялся на первое место в группе B. "Факел" пока не заработал ни одного балла и располагается на последней строчке.

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Факел