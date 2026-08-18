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В "Динамо" Мх прокомментировали расторжение контракта с травмированным игроком

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов высказался о расставании с защитником Яном Джапо.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"С учетом всех обстоятельств пришли к обоюдному решению завершить сотрудничество с Джапо.

Мы оплатили операцию Яна и выплатили достойную компенсацию за расторжение контракта. Такой выход из ситуации устроил и клуб, и, что для нас было важно, самого игрока.

Ни у клуба к игроку, ни у самого Яна к нам никаких вопросов не осталось по итогам соглашения", - сказал Газизов.

Ранее сегодня, 18 августа, махачкалинское "Динамо" сообщило о расставании с словенским защитником Яном Джапо, который выступал за команду с июля 2024 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. На счету футболиста 33 матча за махачкалинцев во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два забитых мяча.

Напомним, 4 августа игрок повторно получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл на срок более 6 месяцев.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

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