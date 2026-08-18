В "Динамо" Мх прокомментировали расторжение контракта с травмированным игроком

Мы оплатили операцию Яна и выплатили достойную компенсацию за расторжение контракта. Такой выход из ситуации устроил и клуб, и, что для нас было важно, самого игрока.
Ни у клуба к игроку, ни у самого Яна к нам никаких вопросов не осталось по итогам соглашения", - сказал Газизов.
Ранее сегодня, 18 августа, махачкалинское "Динамо" сообщило о расставании с словенским защитником Яном Джапо, который выступал за команду с июля 2024 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. На счету футболиста 33 матча за махачкалинцев во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два забитых мяча.
Напомним, 4 августа игрок повторно получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл на срок более 6 месяцев.
Источник: ФК "Динамо" Махачкала