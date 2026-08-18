"Это моя личная мечта". Батраков попрощался с болельщиками "Локомотива"

Фото: ФК "Локомотив"

- Я всегда говорил, что у меня цель попробовать себя в европейском чемпионате, а "Галатасарай" играет в Лиге чемпионов. Это моя личная мечта. Я безумно благодарен вам. Это мой дом, и я никогда не буду забывать его, - сказал игрок " Локомотива " в видео, опубликованном в телеграм-канале "UnitedSouth | Фанаты "Локомотива".

Полузащитник пришёл на гостевой сектор железнодорожников перед кубковым матчем с "Ростовом" и лично обратился к фанатам.Отдельно Батраков попросил фанатов не отворачиваться от команды в непростой период и продолжать поддерживать футболистов.Ранее появилась информация, что "Локомотив" и "Галатасарай" полностью согласовали переход полузащитника.