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"Это моя личная мечта". Батраков попрощался с болельщиками "Локомотива"

Алексей Батраков попрощался с болельщиками "Локомотива" на фоне ожидаемого перехода в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Полузащитник пришёл на гостевой сектор железнодорожников перед кубковым матчем с "Ростовом" и лично обратился к фанатам.

- Я всегда говорил, что у меня цель попробовать себя в европейском чемпионате, а "Галатасарай" играет в Лиге чемпионов. Это моя личная мечта. Я безумно благодарен вам. Это мой дом, и я никогда не буду забывать его, - сказал игрок "Локомотива" в видео, опубликованном в телеграм-канале "UnitedSouth | Фанаты "Локомотива".

Отдельно Батраков попросил фанатов не отворачиваться от команды в непростой период и продолжать поддерживать футболистов.

Ранее появилась информация, что "Локомотив" и "Галатасарай" полностью согласовали переход полузащитника.

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