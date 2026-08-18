Команды играли на "Ростов Арене", а победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева.
На протяжении практически всего матча соперникам не удавалось открыть счёт. Развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте "Ростов" получил право на пенальти, который реализовал Иван Комаров.
Благодаря этой победе ростовчане набрали шесть очков и возглавляют группу D. "Локомотив" после двух встреч имеет в активе один балл и занимает последнее, четвёртое место.
"Ростов" вырвал победу в матче с "Локомотивом"
Завершилась встреча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Ростовом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Ростов"