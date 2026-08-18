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"Рубин" объявил об уходе полузащитника в "Партизан"

"Рубин" сообщил об уходе Николы Чумича.
Фото: ФК "Рубин"
Сербский полузащитник покинул казанскую команду и продолжит карьеру на родине в составе "Партизана".

Чумич стал игроком "Рубина" в 2023 году после перехода из "Войводины". За время выступлений в Казани хавбек принял участие в 54 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью ассистами на партнёров.

Последние месяцы 27-летний футболист провёл за пределами России. Вторую половину прошлого сезона Чумич на правах аренды отыграл в испанской "Сарагосе", выступающей во втором по силе дивизионе страны.

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