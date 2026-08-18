Сербский полузащитник покинул казанскую команду и продолжит карьеру на родине в составе "Партизана".
Чумич стал игроком "Рубина" в 2023 году после перехода из "Войводины". За время выступлений в Казани хавбек принял участие в 54 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью ассистами на партнёров.
Последние месяцы 27-летний футболист провёл за пределами России. Вторую половину прошлого сезона Чумич на правах аренды отыграл в испанской "Сарагосе", выступающей во втором по силе дивизионе страны.
"Рубин" объявил об уходе полузащитника в "Партизан"
"Рубин" сообщил об уходе Николы Чумича.
Фото: ФК "Рубин"