"Рубин" объявил об уходе полузащитника в "Партизан"

Рубин " сообщил об уходе Николы Чумича.

Фото: ФК "Рубин"

Сербский полузащитник покинул казанскую команду и продолжит карьеру на родине в составе "Партизана".



Чумич стал игроком "Рубина" в 2023 году после перехода из "Войводины". За время выступлений в Казани хавбек принял участие в 54 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью ассистами на партнёров.



Последние месяцы 27-летний футболист провёл за пределами России. Вторую половину прошлого сезона Чумич на правах аренды отыграл в испанской "Сарагосе", выступающей во втором по силе дивизионе страны.

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Партизан