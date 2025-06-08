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Глушаков назвал тройку лучших игроков РПЛ в минувшем сезоне

Экс-хавбек "Химок" Денис Глушаков рассказал, кто по его мнению входит в топ-3 лучших футболистов по итогам завершившегося сезона РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с "Краснодаром", а Батраков в принципе стабильно сыграл, может быть, за исключением последних матчей, но не только он, но и команда не очень хорошо сыграла.

По итогам минувшего сезона нападающий Джон Кордоба стал чемпионом России в составе "Краснодара". На счету 32-летнего колумбийского форварда 13+7 по системе гол плюс пас в 30 матчах за "быков" во всех турнирах.

Максим Осипенко, играющий на позиции центрального защитника, дошел с "Ростовом" до Суперфинала Кубка России, где уступил в серии послематчевых пенальти московскому ЦСКА (0:0, 3:4). В активе Осипенко 10 забитых мячей и 5 ассистов в 40 играх.

Атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков отметился в сезоне 2024/2025 15 голами и сделал 10 результативных передач на партнеров в 37 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России.

Источник: ТАСС

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