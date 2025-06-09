"Матвей Сафонов за это время никак не изменился, просто теперь он обладатель кубка Лиги чемпионов и всё (улыбается). Обычный парень. Соскучился по России просто, по еде. После перелёта он высыпался, а потом тренировка, не поговоришь", - цитирует Кругового "Чемпионат".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В минувшем сезоне голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 российский голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Круговой: Сафонов никак не изменился, просто теперь он обладатель кубка Лиги чемпионов
Защитник сборной России Данил Круговой рассказал о характере Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES