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Круговой: Сафонов никак не изменился, просто теперь он обладатель кубка Лиги чемпионов

Защитник сборной России Данил Круговой рассказал о характере Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES
"Матвей Сафонов за это время никак не изменился, просто теперь он обладатель кубка Лиги чемпионов и всё (улыбается). Обычный парень. Соскучился по России просто, по еде. После перелёта он высыпался, а потом тренировка, не поговоришь", - цитирует Кругового "Чемпионат".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В минувшем сезоне голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

По итогам сезона-2024/2025 российский голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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