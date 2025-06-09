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СМИ: АЕК и клуб из РПЛ спорят за хавбека "Марселя"

На 25-летнего полузащитника Марселя Аззедина Унахи претендуют сразу несколько команд, включая клуб из Российской Премьер-Лиги.
Фото: IMAGO
Как сообщает La Provence, неназванный клуб Российской Премьер-лиги направил официальный запрос в «Марсель» по поводу трансфера Аззедина Унахи. Марокканец прошлый сезон провел в аренде в «Панатинаикосе» и теперь может сменить команду на постоянной основе.

На игрока также претендует афинский АЕК. По информации источника, греческий клуб активно следит за ситуацией и готов включиться в переговоры.

Среди других заинтересованных сторон упоминаются «Фенербахче» и «Брайтон». Именно английский клуб считается фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне Унахи выступает за греческий «Панатинаикос» на правах аренды. Он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость марокканского полузащитника составляет 10 миллионов евро.

«Марсель» приобрёл 25-летнего полузащитника в январе 2023 года, заплатив за него 8 миллионов евро «Анже». За «Марсель» Унахи провёл 44 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

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