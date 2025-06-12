Агент Капленко: занимаемся официальным разрывом контракта с "Химками"

Футбольный агент Артем Бабырь высказался о будущем полузащитника "Химок" Кирилла Капленко.
Фото: ФК "Химки"
"Занимаемся официальным разрывом контракта с "Химками". Все процедуры нужно соблюдать. В ближайшее время Кирилл станет свободным агентом. Некоторые клубы им интересуются", - цитирует агента "СЭ".

В минувшем сезоне Кирилл Капленко провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Напомним, что РФС не выдал подмосковному клубу лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что у "Химок" есть задолженность перед футболистами и персоналом клуба в 800 миллионов евро.

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