"Пусть его проверят на детекторе лжи". Селюк выдвинул обвинение в адрес Карпина

- Посадите Карпина на детектор лжи - он участник продажи и откатов со всех футболистов, которые пришли в "Динамо".
Когда в "Ростове" пошли проверки - Карпин оттуда уехал. Это не из-за транспортных сложностей или ещё чего-то, а из-за проверок, - приводит слова Селюка "Советский спорт".
В ноябре Карпин покинул московский клуб и сосредоточился на работе с национальной командой.
На текущий момент в чемпионате России лидирует "Краснодар", у которого 53 очка. Вторую строчку занимает "Зенит" с 52 баллами, а третьим идёт "Локомотив" (45). В нижней части таблицы за шесть туров до конца сезона находятся "Оренбург" и "Сочи".