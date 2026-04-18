Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
3 - 0 3 0
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

"Пусть его проверят на детекторе лжи". Селюк выдвинул обвинение в адрес Карпина

Дмитрий Селюк выступил с обвинениями в адрес Валерия Карпина, затронув тему трансферов в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Агент утверждает, что специалист может быть связан с финансовыми схемами при переходах игроков.

- Посадите Карпина на детектор лжи - он участник продажи и откатов со всех футболистов, которые пришли в "Динамо".

Когда в "Ростове" пошли проверки - Карпин оттуда уехал. Это не из-за транспортных сложностей или ещё чего-то, а из-за проверок, - приводит слова Селюка "Советский спорт".

В ноябре Карпин покинул московский клуб и сосредоточился на работе с национальной командой.

На текущий момент в чемпионате России лидирует "Краснодар", у которого 53 очка. Вторую строчку занимает "Зенит" с 52 баллами, а третьим идёт "Локомотив" (45). В нижней части таблицы за шесть туров до конца сезона находятся "Оренбург" и "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится