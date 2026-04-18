Стрепетов - о чемпионской гонке: не хочется, чтобы судьи решали исход

В прошлом игрок "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал ситуацию в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Он подчеркнул, что ключевую роль в концовке сезона должны играть сами команды, а не судейские решения.

- Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола. Пускай чемпионом будет "Краснодар" или "Зенит", но просто хотелось бы, чтобы не было судейского отпечатка на золоте, - приводит слова экс-футболиста "Советский спорт".

Лидерство в чемпионате удерживает "Краснодар", набравший 53 очка, при этом "Зенит" идёт следом с отставанием всего в один балл.

В следующем туре команда из Краснодара сыграет на своём поле против "Балтики", а петербуржцы отправятся на выезд к махачкалинскому "Динамо". Обе встречи пройдут 19 апреля.

