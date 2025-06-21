- Обращался ли "Черноморец" к нам за помощью со стадионом? Невозможно было это сделать. "Фишт" не резиновый, тем более климатические условия там очень плохие для травы. Здесь всё чисто из спортивных соображений. К тому же у "Черноморца" было достаточно времени, чтобы привести в порядок свой стадион. Поле-то было - нужно было провести реконструкцию, которая позволила бы им играть в РПЛ на своём стадионе, а не искать какие-то другие пути, - приводит слова Ротенберга-старшего "Чемпионат".
Новороссийский "Черноморец" занял по итогам сезона-2024/2025 третье место в Первой лиге, но не был допущен к стыковым матчам, так как не получил лицензию РФС-I из-за несоответствия требованиям домашнего стадиона. При этом руководство клуба обращалось к "Сочи" на предмет использования находящегося в этом же регионе стадиона "Фишт", что допускается регламентом, но получило отказ.
Из-за недопуска "Черноморца" занявший пятое место "Сочи" смог принять участие в стыковых матчах, обыграл в них "Пари Нижний Новгород" (1:2, 3:1) и вышел в Российскую премьер-лигу.
"Фишт" не резиновый". Ротенберг объяснил, почему "Сочи" не помог "Черноморцу" со стадионом для РПЛ
Президент "Сочи" Борис Ротенберг-старший объяснил, почему не пошёл навстречу новороссийскому "Черноморцу" в вопросе временного предоставления стадиона для домашних матчей в РПЛ.
Фото: ФК "Черноморец"