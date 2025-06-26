"К нему есть заинтересованность из-за рубежа и из России. Работаем над этими вариантами", - передает слова агента "СЭ".
Нападающий Резиуан Мирзов вернулся в "Химки", за которые выступал с 2020 по 2023 год, прошлым летом. Стороны заключили трудовое соглашение на один сезон. В составе красно-черных вингер провел 29 матчей в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
Агент Мирзова: есть заинтересованность из-за рубежа и из России
Агент бывшего вингера "Химок" Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал о будущем футболиста.
Фото: ФК "Химки"