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Агент Мирзова: есть заинтересованность из-за рубежа и из России

Агент бывшего вингера "Химок" Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал о будущем футболиста.
Фото: ФК "Химки"
"К нему есть заинтересованность из-за рубежа и из России. Работаем над этими вариантами", - передает слова агента "СЭ".

Нападающий Резиуан Мирзов вернулся в "Химки", за которые выступал с 2020 по 2023 год, прошлым летом. Стороны заключили трудовое соглашение на один сезон. В составе красно-черных вингер провел 29 матчей в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

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