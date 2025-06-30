"Игорь Акинфеев — лучший вратарь. Никто к нему близко по-прежнему не подошёл. Это непреложная истина. Стас Агкацев — далеко", - цитирует Губерниева Metaratings.
В прошлом сезоне Игорь Акинфеев провел за ЦСКА во всех турнирах 30 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах. Станислав Агкацев вышел на поле в составе "Краснодара" в 34 матчах, пропустил 29 голов и сохранил ворота в неприкосновенности в 17 встречах. По итогам минувшего сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а "Краснодар" - чемпионом страны.
Губерниев: Акинфеев — лучший вратарь, Агкацев от него далеко
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего российского голкипера.
Фото: ПФК ЦСКА