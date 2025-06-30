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Агент: возвращение Захаряна в РПЛ сейчас невозможно

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна заявил, что возвращение футболиста в РПЛ невозможно.
Фото: IMAGO
"Его возвращение в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается. Откуда вообще возникают теории, что "Реал Сосьедад" хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет на то, что он может уйти", — передает слова Голубина Sport24.

Захарян из-за травмы в минувшем сезоне провел всего четыре матча в Испании, в которых забил один гол и отдал один результативный пас. В общей сложности за "Реал Сосьедад" полузащитник успел сыграть 44 матча, а также забить в них два мяча и отдать три ассиста.

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