"Я заранее решил, что понесу кубок Сергею Николаевичу в случае победы. Какими были его эмоции? Он радовался. У него, думаю, тоже было шоковое состояние. Мы все осознаем это чуть позже. Наворачивались ли у него слезы? Конечно!" - цитирует Сперцяна "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. В 30-м туре чемпионата России южане на своем поле одержали победу над московским "Динамо" со счетом 3:0 и благодаря этому обогнали в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что до этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Сперцян: я заранее решил, что понесу кубок Галицкому в случае победы
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал об эмоциях Сергея Галицкого после победы команды в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"