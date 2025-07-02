«У меня понимание насчет Талалаева такое, что эти конфликты он сам провоцирует. По-моему, в каком-то интервью он сам сказал, что специально так делает. Ищет острые углы и делает это намеренно. Мне нравится такой подход. С ним непросто работать, но у него есть справедливость. Он оказывает определённое давление на игрока, тем самым заставляя выжимать максимум», - цитирует Ильина «Чемпионат».
Талалаев работал главным тренером «Ахмата» с июля 2020 по сентябрь 2022 года. В данный момент 52-летний специалист возглавляет калининградскую «Балтику».
В минувшем сезоне Ильин играл за «Факел». Форвард принял участие за клуб из Воронежа в 28 матчах во всех турнирах, забив четыре гола. Также на его счету одна результативная передача.
Сейчас 33-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Ильин - о Талалаеве: он ищет острые углы и делает это намеренно
Экс-игрок «Ахмата» Владимир Ильин высказался по поводу бывшего тренера грозненской команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Факел"