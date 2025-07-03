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Карпин: зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50 процентов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном сокращении вложений в российский футбол со стороны крупных спонсоров.
Фото: ФК "Динамо"
"Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и всё. Ни у кого не будет завышенных зарплат. На сегодняшний день в среднем зарплаты футболистов в России завышены на 50% минимум", - цитирует Карпина "РБК Спорт".

Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - согласно ему, каждая команда должна выпускать на поле не менее 3 футболистов с российским паспортом.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время в российском футболе может сократиться финансирование со стороны крупных спонсоров.

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