Переговоры по переходу Матеуса Алвеса в ЦСКА завершены: сумма трансфера составит €6 млн, а клуб также выплатит 25% от прибыли с последующей перепродажи игрока. Задержка с оформлением сделки связана была с несколькими факторами — сменой главного тренера Николича на Челестини, сложными переговорами по условиям и осторожностью бразильской стороны в вопросах гарантий платежей.
Однако после консультаций с «Атлетико Паранаэнсе» и другими клубами Латинской Америки, опасения «Сан-Паулу» относительно финансовой надежности ЦСКА были развеяны. Сейчас «Сан-Паулу» завершает формальности по приему средств за трансфер футболиста.
Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: журналист Карпов
Источник: переговоры по переходу Матеуса Алвеса в ЦСКА завершены. Сумма трансфера составит €6 млн с бонусами
Полузащитник Матеус Алвес в пятницу прилетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с ЦСКА сроком на пять лет.
Фото: IMAGO