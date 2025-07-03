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Источник: переговоры по переходу Матеуса Алвеса в ЦСКА завершены. Сумма трансфера составит €6 млн с бонусами

Полузащитник Матеус Алвес в пятницу прилетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с ЦСКА сроком на пять лет.
Фото: IMAGO
Переговоры по переходу Матеуса Алвеса в ЦСКА завершены: сумма трансфера составит €6 млн, а клуб также выплатит 25% от прибыли с последующей перепродажи игрока. Задержка с оформлением сделки связана была с несколькими факторами — сменой главного тренера Николича на Челестини, сложными переговорами по условиям и осторожностью бразильской стороны в вопросах гарантий платежей.

Однако после консультаций с «Атлетико Паранаэнсе» и другими клубами Латинской Америки, опасения «Сан-Паулу» относительно финансовой надежности ЦСКА были развеяны. Сейчас «Сан-Паулу» завершает формальности по приему средств за трансфер футболиста.

Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

Источник: журналист Карпов

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