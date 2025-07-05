"Критика Радимова? Я не знаю, кто это. Мы с ним ни разу не общались. Это какой-то маленький комментатор, что не так важно для меня. У меня все мысли о том, как приносить результат на поле с "Динамо", - цитирует Бителло "РБ Спорт".
Напомним, что ранее бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал поведение полузащитника московского "Динамо" Бителло - экс-футболист сборной России заявил, что бразилец "устроил клоунаду" на премии Герои РПЛ. Бителло стал победителем номинации "ассистент сезона".
В прошлом сезоне Бителло провел за бело-голубых в Российской Премьер-Лиге 26 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Бителло: Радимов - какой-то маленький комментатор, я не знаю его
Полузащитник "Динамо" Бителло ответил на критику со стороны Владислава Радимова.
Фото: ФК "Динамо"