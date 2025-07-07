«Зенит» перехватил Вегу у московского «Динамо», он был очень близок к бело-голубым, они его смотрели. Нашли кое-какие огрехи, поэтому «Динамо» перестало им интересоваться. Для них цена была вдвое меньше (смеётся) — в районе € 5,5 млн. «Зенит» взял 90% прав за € 9,5 млн», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Аргентинский защитник Вега перебрался в стан «сине-бело-голубых» 3-го июля этого года, подписав контракт до лета 2030 года. Вега стал первым новичком питерского клуба в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету Вега 15 матчей за "Архентинос Хуниорс" во всех турнирах. В них футболист отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Гурцкая: "Зенит" перехватил Вегу у московского "Динамо". Для бело-голубых цена была вдвое меньше
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что аргентинский защитник Роман Вега мог оказаться в московском «Динамо», но в итоге подписал контракт с «Зенитом».
Фото: ФК "Зенит"