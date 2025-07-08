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"Чемпионат": "Локомотив" хочет обменять Самошникова на полузащитника "Спартака" Пруцева

Московский "Локомотив" может отпустить Илью Самошникова в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" рассматривает вариант с обменом Ильи Самошникова на полузащитника "Спартака" Данила Пруцева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения Ильи Самошникова, сумма сделки может составить 4 - 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Илья Самошников провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 33 матча и отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего защитника в 3,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Источник: "Чемпионат".

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