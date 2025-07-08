"Я был готов продлить контракт с Бейлом. Он не согласился. Предложение в два раза меньше? Да. Исходя из бюджета. Он сказал, что хотел бы стать легендой клуба, но не хочет терять в деньгах", - цитирует Пименова "РБ Спорт".
Гленн Бейл выступал за самарские "Крылья Советов" с 2021 по 2025 год - защитник провел за клуб во всех турнирах 108 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голландца в 1,5 миллиона евро.
По итогам сезона-2024/2025 самарский клуб занял десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 балл в 30 встречах.
"Он хотел бы стать легендой клуба, но не хочет терять в деньгах". Пименов - об уходе Бейла из "Крыльев Советов"
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов рассказал о причинах ухода из клуба Гленна Бейла.
Фото: ФК "Крылья Советов"