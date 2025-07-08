"Травма Вильягры произошла очень не вовремя, потому что он давно не играет. Сейчас потихоньку начинает приобщаться к команде, сыграл два товарищеских матча. Ему надо было продолжать, но он травмировался", - цитирует Челестини "Чемпионат".
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 3,7 миллиона евро и заключил контракт до конца 2028 года. Полузащитник не провел за "армейцев" ни одной официальной встречи, рыночная стоимость 24-летнего аргентинца оценивается редакцией портала Transfermarkt в 4 миллиона евро.
Напомним, что в июне ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, его место занял швейцарский специалист Фабио Челестини.
Челестини: травма Вильягры произошла очень не вовремя
Главный тренер ЦСКА прокомментировал травму полузащитника Родриго Вильягры.
Фото: ПФК ЦСКА