"В каком клубе продолжит карьеру Мирзов? Мы работаем над этим. Резиуан готовится к сезону индивидуально, он в хорошей форме. Будет ли это клуб из России или из Европы? Вы об этом скоро узнаете", - цитирует Клюева "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Резиуан Мирзов провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Ранее футболист выступал за московский "Спартак", "Торпедо", тульский "Арсенал", "Нефтчи" и еще ряд российских клубов.
На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 500 тысяч евро, нападающий является свободным агентом.
Агент Мирзова высказался о будущем экс-нападающего "Химок"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего Резиуана Мирзова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"