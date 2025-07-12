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Агент Мирзова высказался о будущем экс-нападающего "Химок"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего Резиуана Мирзова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"
"В каком клубе продолжит карьеру Мирзов? Мы работаем над этим. Резиуан готовится к сезону индивидуально, он в хорошей форме. Будет ли это клуб из России или из Европы? Вы об этом скоро узнаете", - цитирует Клюева "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Резиуан Мирзов провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Ранее футболист выступал за московский "Спартак", "Торпедо", тульский "Арсенал", "Нефтчи" и еще ряд российских клубов.

На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 500 тысяч евро, нападающий является свободным агентом.

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