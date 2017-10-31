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Когда нужна только победа. Превью матча «Базель» – ЦСКА
Сегодня вечером московским «армейца» предстоит провести важнейший матч осени. В Лиге чемпионов подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях с «Базелем». Потеря очков фактически лишает москвичей реальных шансов на выход в плэй-офф. Победа вновь вернёт команды на исходные позиции, а борьба за путёвку в следующую стадию приобретёт настоящую интригу. Rusfootball.info – о второй встрече ЦСКА и «Базеля».
Сделать выводы
Чуть менее двух недель назад российский и швейцарский клуб уже играли друг с другом. Ту встречу, конечно, поклонники ЦСКА хотели бы забыть и никогда не вспоминать. Впервые за долгое время московский клуб выглядел, уж простят болельщики «армейцев», совсем убого. К сожалению, иного слова подобрать игре «армейцев» с далеко не самым титулованным и грозным клубом Европы просто невозможно. Москвичи на своём поле не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Наверное, такая статистика была бы недопустимой даже в матче с «Реалом» или «Барселоной», чего уж говорить про скромный «Базель»?
Конечно, можно было в очередной раз говорить о кадровых проблемах ЦСКА, но вряд ли этот факт стоит считать объективной причиной полного фиаско. Всё-таки, «Базель» тоже играл без Ван Вольфсвинкля. К тому же, стоимость состава ЦСКА значительно превосходит стоимость состава соперника.
Самое главное, что две недели назад в игре «армейцев» не было эмоций, страсти, искры, без которой трудно рассчитывать на успех. И дело здесь вовсе не в отсутствии Дзагоева или кого-то ещё. Всё-таки, через несколько дней ЦСКА дал настоящий бой «Зениту» всё тем же составом.
В первой встрече «Базель» показал себя очень дисциплинированной и обученной командой. Швейцарцы здорово использовали свои шансы в контратаках, а в обороне фактически не допускали ошибок. Если бы не расточительность форвардов «Базеля» в концовке, ЦСКА вполне мог бы проиграть с хоккейным счётом.
Остаётся надеяться, что тренерский штаб и футболисты «армейского» клуба сделали соответствующие выводы из поражения. Очевидно, что соперника не надо бояться, по классу он вряд ли превосходит ЦСКА, но москвичам обязательно нужно добавлять в желании и агрессии.
Бесславные недели
После болезненного поражения от «Базеля» подопечные Гончаренко удивили своей игрой с «Зенитом» в гостях. Хоть москвичи и не добились победы, но действовали в том матче столь решительно и агрессивно, что предъявлять какие-либо претензии им было просто невозможно. Тем не менее, та вспышка оказалась мимолётной. Уже в следующем туре москвичи вновь вернулись к исходной позиции. Поражение в гостях от тульского «Арсенала» со счётом 0:1 в очередной раз продемонстрировало проблемные места москвичей.
Очевидно, что стоит говорить о проблемах ЦСКА в атаке. С отъездом Ахмеда Мусы «армейцы» лишились форварда, способного, что называется, решать эпизоды. Попытка превратить Витиньо в центрального нападающего пока не удаётся. Бразилец всё равно упрямо отходит в центр поля, предпочитая действовать из глубины. Оланаре оказался и вовсе таким игроком, который не соответствует уровню ЦСКА. Тренерский штаб «армейцев» выпускает нигерийца по большим праздникам, предпочитая пробовать впереди юных Жамалетдинова и Чалова. Неудивительно, что острее всего «армейцы» стали атаковать, когда они переходят на навал с Вернблумом в роли нападающего-столба.
Две недели назад ЦСКА уступил «Базелю»
Перед ответным матчем с «Базелем» о проблемах в созидании говорил и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко: «Все испытывают определенные неудобства, когда команды глубоко обороняются. Это не от схемы зависит. Можно поставить и четырех защитников, но два фланговых игрока будут садиться вниз, и получится шесть человек в обороне. Надо быстро атаковать. Пока это у нас пропало, надеемся, что этот компонент вернется до конца осенне-зимней стадии».
Скорее всего, футболисты «Базеля» предпочтут действовать осторожно. Швейцарцев вполне устроит и ничья, которая на 90% гарантирует им продолжение пути в Лиге чемпионов. При глубокой обороне «Базель» сможет нивелировать угрозы и ждать свой шанс для проведения контратак. ЦСКА придётся рисковать, играть на ничью гостям не стоит. В этом случае они сделают неплохой задел на выход в плэй-офф Лиги Европы, но фактически лишатся шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.
В последнее время «армейцы» испытывают серьёзные финансовые сложности. Любая победа в Лиге чемпионов приносит более миллиона долларов. Это – ещё одна мотивация для футболистов ЦСКА, чтобы сыграть на победу. Естественно, что выход в плэй-офф также неплохо пополнит клубную казну.
Немного позитива
Букмекеры считают ЦСКА явным аутсайдером этого противостояния. Коэффициенты на победу «армейцев» составляют «неприличные» 5.00. Тем не менее, подопечные Виктора Гончаренко умеют преподносить сюрпризы. Можно вспомнить гостевую победу над «Бенфикой», когда в ЦСКА не верил никто. Да и удачный матч с «Зенитом» также можно занести в актив москвичей.
У Виктора Гончаренко в ЦСКА пока не всё получается
К тому же, постепенно в строй возвращаются травмированные столичного клуба. В Швейцарию на матч полетели Дзагоев, Марио Фернандес и Вернблум, участие которых в игре с «Базелем» до последнего оставалось под вопросом. Для ЦСКА, находящегося в тяжелейших условиях ограниченности ресурсов, возвращение игроков основы в строй уже является превосходной новостью, пусть они и находятся не в оптимальных кондициях.
Чего ждать от соперника?
Если ЦСКА после поражения от «Базеля» так и не сумел одержать ни одной победы, швейцарцы, напротив, продолжили свою серию. В течение минувших недель футболисты «Базеля» одержали две победы и сыграли вничью. В чемпионате Швейцарии «сине-красные» одолели «Тун» (2:1), а также разошлись миром с «Цюрихом» 0:0. Кроме того, в Кубке страны они вышли в четвертьфинал, победив «Рапперсвиль-Йона» - команду из низших дивизионов.
Как мы видим, у швейцарцев был более плотный график, чем у москвичей. Но нужно учитывать, что глубина состава «Базеля» позволяет команде в отличие от ЦСКА успешно выступать в нескольких турнирах.
«Базель» - настоящий гегемон в Швейцарии. Команда неизменно становилась чемпионом страны в течение восьми последних лет. А в прошлом сезоне «Базель» опередил ближайшего конкурента на 17 очков. Правда, в нынешнем сезоне «сине-красным» приходится гораздо сложнее. Пока они идут на втором месте с отставанием от «Янг Бойз» в семь очков. Пора бы «армейцам» вспомнить, что лидера чемпионата Швейцарии они уже прошли в квалификации. Теперь нужно показать свою силу и в матче с преследователем «Янг Бойз».
ЦСКА прошёл «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов
К очередном матчу с ЦСКА «Базель» подходит в хорошем настроении и с боевым составом. Единственной серьёзной потерей швейцарцев является Ван Вольфсвинкль, выбывший примерно на полгода. Он остаётся лучшим бомбардиром своей команды, хоть пока и не выходит на поле. Впрочем, и без голландца в составе «Базеля» есть кому забивать. Свои шансы теперь получают юные Айети и Оберлин, уже успевший отличиться в игре с ЦСКА.
Полностью представлять «Базель» мы сегодня не будем, так как это уже было сделано две недели назад перед первым матчем соперников. Напомним лишь, что «Базель» в отличие от ЦСКА довольно часто пробивается в плэй-офф Лиги чемпионов. И уже сегодня вечером швейцарский клуб может вновь стать участником раунда шестнадцати главного клубного турнира Европы. В главном матче осени у ЦСКА нет права на ошибку.
Антон Мозговой для Rusfootball.info.
Сделать выводы
Чуть менее двух недель назад российский и швейцарский клуб уже играли друг с другом. Ту встречу, конечно, поклонники ЦСКА хотели бы забыть и никогда не вспоминать. Впервые за долгое время московский клуб выглядел, уж простят болельщики «армейцев», совсем убого. К сожалению, иного слова подобрать игре «армейцев» с далеко не самым титулованным и грозным клубом Европы просто невозможно. Москвичи на своём поле не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Наверное, такая статистика была бы недопустимой даже в матче с «Реалом» или «Барселоной», чего уж говорить про скромный «Базель»?
Конечно, можно было в очередной раз говорить о кадровых проблемах ЦСКА, но вряд ли этот факт стоит считать объективной причиной полного фиаско. Всё-таки, «Базель» тоже играл без Ван Вольфсвинкля. К тому же, стоимость состава ЦСКА значительно превосходит стоимость состава соперника.
Самое главное, что две недели назад в игре «армейцев» не было эмоций, страсти, искры, без которой трудно рассчитывать на успех. И дело здесь вовсе не в отсутствии Дзагоева или кого-то ещё. Всё-таки, через несколько дней ЦСКА дал настоящий бой «Зениту» всё тем же составом.
В первой встрече «Базель» показал себя очень дисциплинированной и обученной командой. Швейцарцы здорово использовали свои шансы в контратаках, а в обороне фактически не допускали ошибок. Если бы не расточительность форвардов «Базеля» в концовке, ЦСКА вполне мог бы проиграть с хоккейным счётом.
Остаётся надеяться, что тренерский штаб и футболисты «армейского» клуба сделали соответствующие выводы из поражения. Очевидно, что соперника не надо бояться, по классу он вряд ли превосходит ЦСКА, но москвичам обязательно нужно добавлять в желании и агрессии.
Бесславные недели
После болезненного поражения от «Базеля» подопечные Гончаренко удивили своей игрой с «Зенитом» в гостях. Хоть москвичи и не добились победы, но действовали в том матче столь решительно и агрессивно, что предъявлять какие-либо претензии им было просто невозможно. Тем не менее, та вспышка оказалась мимолётной. Уже в следующем туре москвичи вновь вернулись к исходной позиции. Поражение в гостях от тульского «Арсенала» со счётом 0:1 в очередной раз продемонстрировало проблемные места москвичей.
Очевидно, что стоит говорить о проблемах ЦСКА в атаке. С отъездом Ахмеда Мусы «армейцы» лишились форварда, способного, что называется, решать эпизоды. Попытка превратить Витиньо в центрального нападающего пока не удаётся. Бразилец всё равно упрямо отходит в центр поля, предпочитая действовать из глубины. Оланаре оказался и вовсе таким игроком, который не соответствует уровню ЦСКА. Тренерский штаб «армейцев» выпускает нигерийца по большим праздникам, предпочитая пробовать впереди юных Жамалетдинова и Чалова. Неудивительно, что острее всего «армейцы» стали атаковать, когда они переходят на навал с Вернблумом в роли нападающего-столба.
Две недели назад ЦСКА уступил «Базелю»
Перед ответным матчем с «Базелем» о проблемах в созидании говорил и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко: «Все испытывают определенные неудобства, когда команды глубоко обороняются. Это не от схемы зависит. Можно поставить и четырех защитников, но два фланговых игрока будут садиться вниз, и получится шесть человек в обороне. Надо быстро атаковать. Пока это у нас пропало, надеемся, что этот компонент вернется до конца осенне-зимней стадии».
Скорее всего, футболисты «Базеля» предпочтут действовать осторожно. Швейцарцев вполне устроит и ничья, которая на 90% гарантирует им продолжение пути в Лиге чемпионов. При глубокой обороне «Базель» сможет нивелировать угрозы и ждать свой шанс для проведения контратак. ЦСКА придётся рисковать, играть на ничью гостям не стоит. В этом случае они сделают неплохой задел на выход в плэй-офф Лиги Европы, но фактически лишатся шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.
В последнее время «армейцы» испытывают серьёзные финансовые сложности. Любая победа в Лиге чемпионов приносит более миллиона долларов. Это – ещё одна мотивация для футболистов ЦСКА, чтобы сыграть на победу. Естественно, что выход в плэй-офф также неплохо пополнит клубную казну.
Немного позитива
Букмекеры считают ЦСКА явным аутсайдером этого противостояния. Коэффициенты на победу «армейцев» составляют «неприличные» 5.00. Тем не менее, подопечные Виктора Гончаренко умеют преподносить сюрпризы. Можно вспомнить гостевую победу над «Бенфикой», когда в ЦСКА не верил никто. Да и удачный матч с «Зенитом» также можно занести в актив москвичей.
У Виктора Гончаренко в ЦСКА пока не всё получается
К тому же, постепенно в строй возвращаются травмированные столичного клуба. В Швейцарию на матч полетели Дзагоев, Марио Фернандес и Вернблум, участие которых в игре с «Базелем» до последнего оставалось под вопросом. Для ЦСКА, находящегося в тяжелейших условиях ограниченности ресурсов, возвращение игроков основы в строй уже является превосходной новостью, пусть они и находятся не в оптимальных кондициях.
Чего ждать от соперника?
Если ЦСКА после поражения от «Базеля» так и не сумел одержать ни одной победы, швейцарцы, напротив, продолжили свою серию. В течение минувших недель футболисты «Базеля» одержали две победы и сыграли вничью. В чемпионате Швейцарии «сине-красные» одолели «Тун» (2:1), а также разошлись миром с «Цюрихом» 0:0. Кроме того, в Кубке страны они вышли в четвертьфинал, победив «Рапперсвиль-Йона» - команду из низших дивизионов.
Как мы видим, у швейцарцев был более плотный график, чем у москвичей. Но нужно учитывать, что глубина состава «Базеля» позволяет команде в отличие от ЦСКА успешно выступать в нескольких турнирах.
«Базель» - настоящий гегемон в Швейцарии. Команда неизменно становилась чемпионом страны в течение восьми последних лет. А в прошлом сезоне «Базель» опередил ближайшего конкурента на 17 очков. Правда, в нынешнем сезоне «сине-красным» приходится гораздо сложнее. Пока они идут на втором месте с отставанием от «Янг Бойз» в семь очков. Пора бы «армейцам» вспомнить, что лидера чемпионата Швейцарии они уже прошли в квалификации. Теперь нужно показать свою силу и в матче с преследователем «Янг Бойз».
ЦСКА прошёл «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов
К очередном матчу с ЦСКА «Базель» подходит в хорошем настроении и с боевым составом. Единственной серьёзной потерей швейцарцев является Ван Вольфсвинкль, выбывший примерно на полгода. Он остаётся лучшим бомбардиром своей команды, хоть пока и не выходит на поле. Впрочем, и без голландца в составе «Базеля» есть кому забивать. Свои шансы теперь получают юные Айети и Оберлин, уже успевший отличиться в игре с ЦСКА.
Полностью представлять «Базель» мы сегодня не будем, так как это уже было сделано две недели назад перед первым матчем соперников. Напомним лишь, что «Базель» в отличие от ЦСКА довольно часто пробивается в плэй-офф Лиги чемпионов. И уже сегодня вечером швейцарский клуб может вновь стать участником раунда шестнадцати главного клубного турнира Европы. В главном матче осени у ЦСКА нет права на ошибку.
Антон Мозговой для Rusfootball.info.
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