Пономарёв: на ЧМ билеты не продаются, потому что наших нет

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о ЧМ-2026.
Фото: РФС
Владимир Пономарев заявил, что Олимпиада и чемпионат мира-2026 не являются интересными из-за отсутствия российских спортсменов.

"Без наших она (Олимпиада) много интереса потеряла. И Чемпионат мира по футболу без наших, который пройдёт в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются. Сделали 48 команд - это посредственно, народ не пойдёт", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Напомним, национальная команда России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

