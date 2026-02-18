Новости
Главные новости
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Карабах
20:45
Ньюкасл
Не начат
Брюгге
23:00
Атлетико
Не начат
Олимпиакос
23:00
Байер
Не начат
Буде-Глимт
23:00
Интер
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
2 - 1
2
1
Кайсар
Завершен
Ахмат
1 - 2
1
2
Тобол
Завершен
ЦСКА
3 - 1
3
1
Ростов
Завершен
Балтика
2 - 2
2
2
Ахмат
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Галатасарай
5 - 2
5
2
Ювентус
Завершен
Боруссия Д
2 - 0
2
0
Аталанта
Завершен
Монако
2 - 3
2
3
ПСЖ
Завершен
Бенфика
0 - 1
0
1
Реал Мадрид
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мх
2 - 1
2
1
Андижан
Завершен
Крылья Советов
3 - 2
3
2
Челябинск
Завершен
Краснодар
0 - 1
0
1
Зенит
Завершен
Пономарёв: на ЧМ билеты не продаются, потому что наших нет
Сегодня, 18:48
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о ЧМ-2026.
Фото: РФС
Владимир Пономарев заявил, что Олимпиада и чемпионат мира-2026 не являются интересными из-за отсутствия российских спортсменов.
"Без наших она (Олимпиада) много интереса потеряла. И Чемпионат мира по футболу без наших, который пройдёт в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются. Сделали 48 команд - это посредственно, народ не пойдёт", - сказал Пономарев
"Советскому спорту"
.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде.
Напомним, национальная команда России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.
Владимир Пономарев
Сборная России
Опубликовал:
Данил Пелих
