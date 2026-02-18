Канчельскис: Головину пора менять клуб

"Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы.Он в "Монако" уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб. Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится", - сказал Канчельскис "Чемпионату".
Ранее Александр Головин заработал два удаления в матчах против "ПСЖ" и "Нанта".
Российский футболист выступает за "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.