Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
0 - 2 0 2
Ньюкасл1 тайм
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Канчельскис: Головину пора менять клуб

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"
Андрей Канчельскис предположил, что у Александра Головина могут быть проблемы в "Монако".

"Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы.
Он в "Монако" уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб. Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится", - сказал Канчельскис "Чемпионату".

Ранее Александр Головин заработал два удаления в матчах против "ПСЖ" и "Нанта".

Российский футболист выступает за "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится