"Соболев хорошо вошел в этот матч. Выиграл несколько верховых единоборств, продолжал атаки. Поучаствовал в важнейших эпизодах. Так что надо признать: Александр был весьма полезен", - цитирует Орлова "СЭ".
Вчера, 20 июля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в первом туре Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро. Вчера, 20 июля, форвард вышел на поле во втором тайме и отыграл 22 минуты, не отметившись результативными действиями.
Орлов оценил игру Соболева в матче с "Ростовом"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего "Зенита" в матче 1 тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"