"Рубин" и "Сочи" получили жесткий отказ от "Урала" по трансферу Ишкова — источник

Рубин » и «Сочи» сделали предложения «Уралу» по трансферу 20-летнего атакующего полузащитника Ильи Ишкова.

Фото: ФК "Урал"

По информации журналиста Карпова казанский клуб предложил за футболиста 50 миллионов рублей, а сочинцы готовы были заплатить вдвое больше. Однако руководство екатеринбургской команды отвергло оба варианта.



Президент «Урала» Григорий Иванов рассчитывает выручить за воспитанника клуба не менее 250 миллионов рублей в это трансферное окно. По сути, это сигнал рынку о том, что игрок не продается: с учётом нового лимита на легионеров и вероятного возвращения команды в РПЛ, Ишков может стать ещё более ценным активом.



Илья Ишков является воспитанником «Урала». Всего за них он провел 71 матч, в которых забил 3 гола и сделал 7 голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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