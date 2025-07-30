«Самошников потихоньку набирает кондиции, тренируется в общей группе. С «Краснодаром» он вышел на замену, сегодня вышел в старте. Самошников является игроком «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров по нему нет. Он является игроком основной обоймы. В клубе нет никаких предложений по нему. «Локомотив» не собирается расставаться со своими активами», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Сегодня, 30 июля, московское ЦСКА на своем поле одержало победу над «Локомотивом» в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1, забитыми мячами в составе армейцев отметились: Милан Гайич и Кирилл Глебов, в составе гостей — Алексей Батраков.
В прошлом сезоне Илья Самошников вышел на поле в составе московского «Локомотива» в 33 встречах и отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца мая 2027 года. На счету защитника 4 матча в составе национальной команды России.
Ранее сообщалось, что Самошников в летнее трансферное окно может перейти в московский «Спартак», сумма трансфера может составить 4 миллиона евро.
Галактионов: никаких переговоров и предложений по Самошникову нет
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Ильи Самошникова после матча Кубка России против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"